Třetina samoživitelek si musela v krizi vzít půjčku

„Mám syna a dceru ve věku 9 a 12 let. Dcera je onkologická pacientka, takže jsem ani před opatřeními nemohla pracovat na plný úvazek. Ale chodila jsem na brigády. Po uzavření škol i to padlo. Můj příjem je 5900 korun, to je příspěvek na bydlení, a přídavky a sirotčí důchod ve výši 11 000 korun. Nájem platím 9965 korun, 500 korun je splátka půjčky, 135 korun jsou poplatky za televizi, 500 korun stojí vitamíny pro dceru. Z toho, co zbude, pořizuji nezbytné potraviny, drogerii a oblečení. To se různě liší, ale jakmile potřebuje dcera nebo syn něco navíc, peníze už mi chybějí. A nyní nám chybí ještě víc,“ napsala v žádosti o pomoc do Klubu svobodných matek paní Jana, jejíž jméno redakce změnila.