Koronavirus položil druhé největší australské aerolinky. Nechaly na sebe uvalit správu

Vláda kvůli odmítnutí půjčky čelí kritice. Vůdce opozičních labouristů Anthony Albanese to označil za selhání kabinetu Scotta Morrisona. Na poskytnutí úvěru naléhaly i vlády Queenslandu a Nového Jižního Walesu. Obávají se, stejně jako spotřebitelské organizace, že by po pádu Virgin Australia získal monopolní postavení v letecké dopravě, na které je země závislá, Qantas.

Virgin Australia mají 130 letadel, s nimž létaly do 41 destinací většinou v Austrálii, ale také na Nový Zéland, Bali, Fidži, do Tokia a do Los Angeles. Nadále fungují při letech do míst, kam se létat smí.