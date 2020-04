Experti: Délka nouzového stavu má na ekonomiku hlavně psychologický efekt

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že on a ministři za ANO další prodloužení nouzového stavu kvůli koronavirové epidemii nechtějí, zástupci ČSSD ve vládě mají opačný názor. Opozice pro jeho prodloužení nevidí důvod.

Nouzový stav se prodlužovat nebude. Babiš to nechce a Hamáček mu ustoupí

Nouzový stav se prodlužovat nebude. Babiš to nechce a Hamáček mu ustoupí Domácí

Pro další vývoj ekonomiky bude podstatná především rychlost, s jakou budou padat stávající omezení podnikání, a návrat mezinárodního obchodu do standardních kolejí, souhlasil analytik ČSOB Petr Dufek. Není však podle něj vůbec jisté, že se spotřebitelé automaticky do obchodů, autosalonů, restaurací, fitness center apod. hned vrátí. Proto by si hned na začátku uvolnění příliš nesliboval.