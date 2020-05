Vláda stále neví, co po konci nouzového stavu. Vojtěch by chtěl celostátní stav pandemie

Co po konci nouzového stavu plánovaného do půlky května? Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) by si představoval, že by se vyhlásil celostátní stav pandemie. Cesta k němu by mohla vést přes změnu ústavního zákona o bezpečnosti.