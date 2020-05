Velký nárůst případů je z jednoho místa. Epidemiologicky nevýznamné, uklidňuje Maďar

"Vzhledem k tomu, že je to následkem zejména jednoho významného ohniska nákazy v OKD ve Slezsku, kde se to vyskytuje hlavně u nerizikové části populace, není z hlediska epidemiologické situace v celé ČR tato věc zatím významná," uvedl Maďar. Rizikovou částí populace jsou senioři nebo chronicky nemocní.

Epidemiologové po uvolňování opatření z 11. května očekávali, že denní nárůst nových případů může vzrůst nad sto. Maďar už dříve řekl, že kdyby trend pokračoval, přibyly by nákazy mimo známá ohniska a stoupl procentuální nárůst, byl to to důvod ke zvážení, zda s další vlnou rozvolnění 25. května postupovat opatrněji.