V restauraci neměli Faltýnek s Prymulou co dělat. Obhajoba je v troskách

„Potkali jsme se ve středu večer v uzavřené restauraci v salonku, kde jsme tyto věci prodiskutovali u kafe,“ popsal Faltýnek schůzku, kterou zdokumentoval deník Blesk. „Bylo to ve středu, nikoliv včera. Ta nová pravidla platí od čtvrtka,” řekl doslova Faltýnek.

„Omlouvám se za to, že jsem narušil tu důvěru, že jsem poprosil pana ministra, abysme se potkali. Znovu opakuju v zavřené hospodě. Ta restaurace byla otevřená do osmi hodin a v tu dobu platila tato opatření,“ tvrdil Faltýnek poslancům.

Vzhledem k tomu, že podle tehdy platného nařízení vlády musely být restaurace uzavřené a do 20 hodin mohla fungovat pouze výdejová okénka, budí Faltýnkovo vysvětlení pochybnosti.

„Je to moje chyba, já jsem ho prostě ten den nedohnal, protože předseda Sněmovny (Radek Vondráček; pozn. red.) je v karanténě a ten mě právě poprosil večer, abych to řešil z hlediska té mimořádné schůze a té mise těch lékařů,“ zdůvodňoval noční setkání Faltýnek s poukazem na chystanou mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž se má schvalovat možné zapojení zahraničních vojenských lékařů do pomoci českým zdravotníkům při epidemii koronaviru.