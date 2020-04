Tři další oběti koronaviru v Česku, vyléčených je ale víc

Dva lidé dnes podle webu zemřeli v Praze, jeden ve věku do 50 let. Druhou pražskou obětí je žena narozená v roce 1928, která se nakazila v domově pro seniory v Michli. Měla i srdeční potíže, zemřela ve Všeobecné fakultní nemocnici. Jeden člověk nad 60 let dnes zemřel ve Středočeském kraji.