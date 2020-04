Studie kolektivní imunity klíčový zlom nepřinese, varuje Dušek

„I kdyby teď epidemie opravdu hořela, tak výsledky studie nebudou mít na opatření žádný vliv. Vzhledem k tomu se trochu bojím zklamání veřejnosti. Chtěli bychom opravdu tlumit očekávání, výsledky studie nebudou přelomovým okamžikem a její závěry by neměly narušit debatu o rozvolňování opatření. Studie se dívá dozadu, ne dopředu. Sleduje lidi, kteří se mohli s nemocí setkat. My musíme řešit, co je teď,“ upozornil ve středu v Brně Dušek.

Hlavní cíl studie je podle něj zjištění, jaká je hladina protilátek v populaci. „To nám naznačí jakýsi imunizační potenciál toho viru. Od toho se bude odvíjet celá řada úvah o tom, jakým způsobem například dávat pozor na zranitelné skupiny obyvatel, jak se připravovat na vstupy těchto obyvatel například na léčbu do nemocnic,“ vysvětlil Dušek.

Podle šéfa zdravotnických statistiků je nyní epidemiologická situace dobrá až perfektní.

„Epidemie v České republice ustupuje, dostáváme ji pod kontrolu a my se musíme vracet k běžnému životu. Už několik dní je méně než 60 nových případů za den. „Tím, jak to klesá i přes stále vysoké počty testů, můžeme říct, že se nikde nic nekontrolovatelně nešíří,“ pochvaloval si Dušek. Stále se ale objevují lokální ohniska.

„To, že jde celkově epidemie k zemi, neznamená, že je to tak všude. Jsou nějaká místa, jako je Chebsko, Domažlicko a částečně Zlínsko, kam musíme zaměřit pozornost, trasovat kontakty nakažených a rychle to hasit. I tak je možná nadsazené říkat těmto místům ohniska, když tam počet případů vyskočí třeba o deset. Takový nárůst bychom přitom ještě před nedávnem vůbec tak neřešili. Ale pokud teď nedovolíme nové vzplanutí, můžeme začít vracet zemi do normálního života,“ prohlásil Dušek.

Samotné výsledky studie by mohly být známé okolo 5. května. Výsledky ale nebudou ještě kompletní, výzkumníci chtějí předložit data i zahraničním vědcům. Týdenní testování začalo minulý týden a koná se kromě Brna v Praze a Olomouckém kraji. Předpoklad byl otestovat 27 tisíc lidí ve čtyřech věkových skupinách od dětí přes mladší dospělé, starší dospělé až po seniory.

Dušek upozornil, že účast na studii nebyla jen na bázi dobrovolníků, kteří z ulice přišli k testovacím stanům. Statistikové či lékaři vybrali také pacienty s nejrůznějšími onemocněními a ty pak kontaktovali s prosbou o zapojení se do výzkumu.