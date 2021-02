Sněmovna neprodloužila nouzový stav

Pro prodloužení nouzového stavu hlasovalo pouze 48 poslanců ze 106 přítomných. Podpořily to pouze vládní kluby ANO a ČSSD. Na hlasování se můžete podívat zde .

Ministr zdravotnictví Jan Blatný varoval, že bez nouzového stavu se do dvou týdnů naplní většina nemocnic, do škol nepůjdou žádné děti a okolní země se nás začnou bát.

Opozice vládě v celodenní debatě vytýkala, že ve Sněmovně doposud nepředložila pandemický zákon, na jehož základě by se opatření schvalovala. Vláda by tak nepotřebovala nouzový stav.

Celý jednací den se celkově nesl na vlně emotivních projevů, a to nejenom ze strany opozice. „My nechceme ty lidi do prdele na jednotkách intenzivní péče,” rozčiloval se ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) nad odmítavým postojem nevládních stran.

Podle vicepremiéra a šéfa koaličních sociálních demokratů Jana Hamáčka (ČSSD) to znamená, že v pondělí skonči zákaz vycházení, otevřou obchody a zřejmě i fitness centra, uzavřené by naopak zůstaly restaurace, a to na základě zákona o ochraně veřejného zdraví.