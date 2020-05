Senát schválil záruky za úvěry ve výši 150 miliard korun

Záruka 150 miliard by pak měla vygenerovat úvěry v objemu až 495 miliard korun. V dolní komoře to ve středu řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Stát bude prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky ručit za úvěry sjednané do konce letošního roku. Záruka bude platit na provozní úvěry do 50 milionů korun. V případě menších firem bude ručení maximálně 45 milionů korun, u větších firem 40 milionů korun.

V případě malých a středních firem do 250 zaměstnanců bude stát ručit za 90 procent dluhu z úvěru, v případě větších firem s 250 až 500 zaměstnanci bude ručit za 80 procent dluhu. Za zbývající procenta pak bude v obou případech rušit banka.

Program by mohl být připraven, jak dříve sdělil Havlíček, ještě do konce dubna. Peníze by se tak mohly začít vyplácet už začátkem května. Novela teď poputuje na stůl prezidenta.