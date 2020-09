Doručovatelka České pošty vkládá do schránek balíčky s rouškami a respirátory pro seniory nad 60 let na snímku pořízeném 15. září 2020 v Praze. Foto: Michaela Říhová, ČTK

Roušky už jsou na cestě, dorazí nejpozději v pátek

Obálky s pěti jednorázovými rouškami a jedním respirátorem začnou lidem starším 60 let chodit do schránek od úterý. Ke všem by se měly dostat do pátku, ujistil v pondělí Právo mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.