Restaurace, bary a kluby úplně zavřou

„Uzavřeme prostor restaurací a zůstane jen take away,” oznámil po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO) s tím, že pokud se podaří za týden dostat reprodukční číslo na hodnotu 0,8, mohlo by se přistoupit ke zmírnění těchto opatření.

Výdejní okénka mohou fungovat do 20:00. Otevřeny mohou být hotelové restaurace, ovšem také jen do 20:00.

„Tato patření by měla vést k tomu, že kontakty budou dramaticky sníženy a podaří se eliminovat nárůsty. Má to samozřejmě velké ekonomické dopady, ale budou připraveny programy, které zkompenzují ty ztráty, které mohou nastat,” doplnil Prymula.

„Musíme to udělat, protože už nemáme další šanci. Jsme nuceni přijmout opatření, která by v rámci dvou, tří týdnů dokázala změnit ten explozivní trend, jinak by došlo k přetečení kapacity nemocnic,” komentoval změny Prymula.