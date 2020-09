Reprodukční číslo zřejmě kleslo na 1,3. Byl by to pozitivní krok, míní Dušek

Pokud by ale skutečně číslo R pokleslo a delší dobu se drželo na hodnotě 1,3, znamenalo by to zpomalení šíření a přiblížení se k alespoň jarním číslům. „Byl by to vývoj brzdící šíření nákazy v populaci a krok ,zpět‘ v dobrém, tedy ke kontrolovanému zvládání prostupu nemoci populací,“ odhadl Dušek.