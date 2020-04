Prodlouží vláda nouzový stav? Čekáme na tiskovou konferenci

Ministři by měli jednat také o rychlejším otevírání obchodů. Babiš před jednáním vlády avizoval, že by se všechny obchody mohly otevřít naráz v květnu. „Rádi bychom to chtěli posunout všechno na květen," řekl premiér. Původně vláda avizovala, že se obchody v nákupních centrech otevřou až 8. června.

Kabinet by měl jednat také o rozvolnění podmínek na hranicích. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) naznačil, že by mohlo probíhat v několika vlnách. Jako první by mohla vláda umožnit cestování za pracovními a obchodními aktivitami. Při cestě zpět by pak lidé nemuseli bez výjimky do 14denní karantény. Stačilo by doložit negativní test na covid-19.