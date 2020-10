Prodloužení nouzového stavu? Opozice by chtěla dřív vědět, čím se vláda řídí

Podobně to vidí také předseda ČSSD a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Na otázku, zda bude vláda žádat o prodloužení nouzového stavu, to v rozhovoru pro Právo označil za „skoro stoprocentní jistotu”.

Také TOP 09 bude o věci teprve jednat. Šéf jejích poslanců Miroslav Kalousek ale poznamenal, že si sám umí těžko představit, že by se situace do 2. listopadu uklidnila do té míry, že by bylo možné v nouzovém režimu nepokračovat.