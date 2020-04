Příspěvek pro OSVČ bude do 8. června, schválili poslanci

„Navrhuji prodloužit dobu, kdy mohou podnikatelé čerpat příspěvek, až do 8. června. Do té doby se očekává totiž ukončení klíčových opatření,” uvedla zákon ve Sněmovně Schillerová.

Podpora pro OSVČ bude až do června, schválila vláda

Původně totiž měli mít nárok na příspěvek pouze za období od 12. března do 30. dubna, a to ve výši 25 tisíc korun.

Na podporu dosáhnou všechny OSVČ na hlavní i vedlejší poměr s výjimkou těch, kteří jsou zaměstnanci a podnikání je jejich vedlejší činnost. Na příspěvek dosáhnou také studenti do 26 let.

O příspěvek pak musí podnikatelé zažádat na finančním úřadě, ideálně by ale měli vyplnit elektronický formulář přes daňový portál. Peníze by jim pak měly podle ministryně přijít na účet během několika pracovních dní.

O podporu pro OSVČ požádalo 197 000 lidí, příspěvek má být až do 8. června

Výdaje státního rozpočtu na příspěvek OSVČ by přitom do konce dubna mohly být podle dřívějších odhadů MF až 17,5 miliardy korun. Prodloužení by podle MF mělo státní kasu přijít na dalších až 13,6 miliardy korun.