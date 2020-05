Přehledně: Co se 25. května otevře a za jakých podmínek

Česko se pomalu vrací do normálu. Od pondělí 25. května začne poslední vlna rozvolňování. Otevřou vnitřní prostory restaurací, kaváren a barů. Pro veřejnost se zpřístupní také vnitřní a venkovní koupaliště, wellness centra či sportoviště. Rozvolní se také pravidla pro nošení roušek a část dětí se může dobrovolně vrátit do škol. Povoleny budou také hromadné akce do 300 osob. Kompletní seznam změn naleznete přehledně v článku.