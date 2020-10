Přehledná pravidla pro zpřísňování opatření? Plán jsme měli, tvrdí Prymula

Veřejnosti ho proto Prymula chce ukázat až poté, co se podaří stabilizovat aktuální nárůsty. „Jakmile se odrazíme od vrcholu a půjdeme dolů, tak tento plán představíme,“ řekl v pondělí na dotaz Novinek.

Podle něho se nyní projednávají různé varianty toho, jak přejít z nynějšího akutního stadia, kdy se snaží zastavit prudké šíření, do udržovacího stadia. „V tom by měla být zavedena opatření, která jsou chroničtějšího rázu, ale nebudou tak ekonomicky bolestivá, tedy například roušky,“ dodal ministr.

Až se situace stabilizuje, tak by podle šéfa resortu zdravotnictví mohlo dojít k rozvolnění například v oblasti sportu či kultury.

„Je snaha, aby ve volnějším období byly otevřené různé segmenty, jako je například sport. Ten by byl alespoň bez diváků. V omezených podmínkách by mohly začít fungovat také podniky v oblasti kultury,“ upřesnil na dotaz Novinek Prymula. V té době už by ale tak měl být zřejmě představen právě dlouhodobější plán.