Počet zemřelých s koronavirem se zvýšil o tři na 62

Vláda podle ministra vnitra a šéfa krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) zatím nechystá zmírnění stávajících opatření, Hamáček to potvrdil po včerejčím jednání poradního týmu prezidenta Miloše Zemana.

„Nesmíme nějak usnout na vavřínech a propadnout nějaké euforii, že už je to všechno za námi, že můžeme nějak radikálně ta opatření uvolňovat," dodal.

O žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů do pondělí 11. května budou poslanci diskutovat v úterý. Nouzový stav by jinak skončil o Velikonocích v sobotu 11. dubna. Z vyjádření stranických lídrů vyplývá, že Sněmovna návrh kabinetu neschválí. Mohla by dát přednost čtvrtku 30. dubna. O tomto datu mluví komunisté a přiklání se k němu i premiér Andrej Babiš (ANO).