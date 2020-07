Počet nakažených na Karvinsku poroste. Hygienici ale uklízejí

Hygiena se podle něj nyní ještě vypořádává s pracovníky dolů, kteří jsou cizinci. „Jsou z Polska, Slovenska a Ukrajiny. Předáme je k dořešení jejich zemi. Co se týká případů v Moravskoslezském kraji mimo doly, tak těch je málo. Uvidíme, jak dopadne testování ve frýdecko-místecké firmě DEVA, kde se nákaza objevila v úterý,“ upozornil Kopřivík.

Firma DEVA, která ve Frýdku-Místku vyrábí ochranné oděvy pro hasiče a v březnu šila nanoroušky, zastavila ve středu kvůli nakaženým pracovníkům provoz. A to ve chvíli, kdy měla potvrzenou necelou dvacítku nakažených zaměstnanců. „Ve firmě bylo otestováno 71 lidí, pozitivních je 17, zbytek se ještě testuje,“ napsal ve středu odpoledne na svůj facebookový profil primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký (ČSSD).

Občané města ho totiž od rána bombardovali dotazy, co se ve firmě děje. Primátor společnost pochválil, protože podle něj v okamžiku, kdy zjistila první pozitivní případ, kontaktovala hygienu, město i další instituce. „Navíc se rozhodla uzavřít na další tři týdny provoz. Pak budou následovat dva týdny celozávodní dovolené. Firma se tak snaží zabránit šíření další nákazy. Tomu říkám zodpovědný přístup,“ píše Pobucký, podle něhož situace na Frýdecko-Místecku není tak závažná jako v okrese Karviná.

„Počty aktuálně nemocných jsou u nás asi pětinové než na Karvinsku. Nicméně pojďme všichni dodržovat pokyny hygieniků, ať se toho viru zbavíme co nejrychleji a vrátí se nám život do normálu. Společně to zvládneme,“ vyzývá frýdecko-místecký primátor.