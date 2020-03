Opoziční strany nesouhlasí se zrušením maturitní zkoušky

„Nemyslím si, že má být zrušena maturita. Nic nebrání vládě, aby navrhla maturitní zkoušky v srpnu a náhradní termín v září,” sdělil v úterý na tiskové konferenci předseda KSČM Vojtěch Filip.

Podobně se nelíbí zrušení maturitní zkoušky ani lidovcům. „Považuji to za nešťastné řešení, můžeme ho použít v naprosto mezní situaci, například kdyby se nepovedlo obnovit docházku do 1. září. Určitě je možné využít ke konání maturitní zkoušky poslední týden v srpnu nebo první týden v září,” uvedl Marek Výborný (KDU-ČSL).

Návrh z pera ministra školství totiž počítá s tím, že pokud by školy nebyly otevřené před 1. červnem, byly by maturity zrušeny. Studenti posledních ročníků by získali maturitní vysvědčení na základě svých studijních výsledků z posledních tří pololetních vysvědčení (tj. pololetní předešlého ročníku, závěrečné předešlého ročníku a pololetní posledního ročníku). Pokud by žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola by mu měla umožnit vykonání komisionálního přezkoušení.

Fiala: Protahovat maturity je chyba

Pokud by byly školy ale před tímto termínem opět otevřené, maturitní zkoušky by měly proběhnout 21 dnů po jejich znovuotevření. Ze společné části maturity by se pak vypustila písemná část z českého a cizího jazyka.

Změnu termínů maturit pak oproti jiným opozičním stranám podporuje ODS. „Princip je správný. Skončeme, co můžeme, v tomto školním roce a nepřetahujte to do dalšího roku. Protahovat maturity do podzimu by byla chyba,“ řekl v úterý předseda strany Petr Fiala.