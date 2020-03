Opozice chválí vládu a kvituje zákaz akcí nad 100 lidí. Sněmovna ale jedná dál

„Dnešní rozhodnutí vlády je správné. Není to pro nikoho snadné, ale je to nutné,“ napsal na Twitter šéf ODS Petr Fiala . Podle něj není nic důležitějšího než ochrana zdraví a bezpečnosti lidí.

„Od opozice by se dalo očekávat, že bude vládu kritizovat. Ale kritika zde není na místě. Je to krizová situace a měli bychom vystupovat jednotně. Vláda začala vystupovat jako tým, snaží se situaci zvládnout, vláda se snaží zabránit rozšíření nákazy a předejít tomu, aby to nebylo jako v Itálii,“ řekla poslankyně hnutí STAN Věra Kovářová.