Opozice chce 30 tisíc pro OSVČ, 15 tisíc pro DPP a DPČ a proplacení nájmů pro podnikatele

Pět tisíc podle něho totiž může rozhodnout v řadě případů o tom, zdali se živnostníci po skončení krize vrátí zpět ke svému povolání. „Pokud by se nevrátili, stát by na to doplatil více,” dodal Kupka.

Opozice také navrhuje, aby stát uhradil podnikatelům nájem, a to buď ze sta, nebo z 80 procent. „Naším cílem je, aby co nejvíce živnostníků a podnikatelů mohlo obnovit své živnosti a mohli dále podnikat,” sdělila předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová.

„Chceme, aby nájmy po dobu uzavření provozoven na sebe vzal stát. Ve výši sto procent by je proplatil, pokud by byla provozovna zcela uzavřena. Osmdesát procent by zase uhradil, když by byl výrazně omezen její provoz,” dodala Pekarová.