ON-LINE: Senátoři projednávají zákony ke koronaviru

9:24 - Senátoři hlasují o pořadu schůze. Ta by se mohla protáhnout až do pátku.

Očekává se, že některé vládní novely zákonů vrátí senátoři zpět do Poslanecké sněmovny. Odmítnout by mohli například zákon, který umožňuje policistům a strážníkům kasírovat pokuty až do výše 10 tisíc korun přímo na místě. Stejně by se mohli senátoři vyjádřit také k návrhu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Obě novely ve středu nepodpořily senátní výbory.