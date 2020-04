ON-LINE: Schází se Sněmovna. Zákonodárci projednají novely ke koronaviru

7:12 - Starostové a nezávislí připravili pozměňovací návrh zákona na tzv. kurzarbeit. Chtějí, aby stát proplácel 100 procent mzdy, pokud by musel kvůli koronaviru podnikatel zavřít své podniky. „Pro nepřímo dotčené by to pak bylo 80 procent,“ sdělila Věra Kovářová (STAN)