Pět scénářů, když si Zeman postaví hlavu

Pravděpodobný scénář. Jak ale upozornila bývalá ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková, kompetenční žaloba je běh na dlouhou trať. To by mohlo znamenat, že vláda v demisi Andreje Babiše by zde mohla vládnout možná i další měsíce, což je něco, co si nikdo z okolí Petra Fialy nepřeje. Navíc Ústavní soud nemůže prezidentovi jen tak nařídit, aby nominanta, který mu není po chuti, jmenoval. Může se pouze vyslovit, jaká je v tomto případě kompetence premiéra a jaká prezidenta. Z jeho výroku může vyjít, že v právu je ve sporu Fiala. Prezident to může uznat, ale taky nemusí. Ústavní soud ho k tomu nemůže donutit.

Toto je ústavně „čistá“ varianta, kterou by Fiala docílil toho, aby jeho kabinet mohl začít vládnout. Poté by se ale spor rozhořel znovu. Pokud by Zeman trval na svém, zřejmě by došlo na kompetenční žalobu (případně na jiný z výše zmíněných scénářů), nový koaliční kabinet by už byl ale u vesla. Což by znamenalo i to, že hlavní aktéry by už netlačil čas a krize by se tak mohla protáhnout. Zřejmě by došlo i na pnutí v koalici, zejména ze strany Pirátů a STAN, kterým by se nemuselo líbit, že stále nemají svého ministra.