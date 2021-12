Bartoš: Neustoupíme

Nekomentoval možnost, že by se vláda ujala moci bez Lipavského a s jeho jmenováním by třeba Fiala vyčkal do vyřešení případné kompetenční žaloby u Ústavního soudu. Ani to, že by Fiala v případě Zemanova veta návrhy na jmenování ministrů nepředložil vůbec a opět vyčkával na usnesení ústavních soudců, což může trvat měsíce.