Zeman Lipavského nejmenuje

Podle bývalé soudkyně Ústavního soudu, která bude od pondělí soudkyní Evropského soudu, ale nebude rozhodování o kompetenční žalobě záležitostí na pár dnů či týdnů. „Nedokážu odhadnout, jak rychle by byl spor rozhodnut, ale rozhodně by to nebyla záležitost dní. Je to soudní řízení jako každé jiné, musel by se dát prostor stranám, dodržet lhůty, takže neočekávám, že by ÚS rozhodl nějakým extrémně rychlým způsobem,” řekla Šimáčková v rozhovoru pro novinky.