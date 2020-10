Nejsou pokyny k vyskladnění lůžek, polní nemocnice se má stavět v sobotu

„Budou to lůžka ze státních hmotných rezerv, kde jich je aktuálně 2500,“ sdělil Novinkám Hamáček. Podle mluvčího správy rezerv Jakuba Linky jde o klasická kovová vojenská lůžka s držáky na infuze, ke každé posteli je pak matrace. Stáří lůžek Linka odhaduje na zhruba 20 let, přesně to však neví.