Nedostanou od státu nic. Důvod? Dítě v pěstounské péči

„Manželka podnikala dávno předtím, než jsme si vzali holčičku do péče. Původně jsme chtěli dítě adoptovat, ale do Nely jsme se zamilovali, hned jak nám na krajském úřadě ukázali její fotku,“ řekl Právu Skotnica. Dítě nebylo právně volné k adopci, jiná varianta, než pěstounská péče nepřicházela v úvahu.

A právě proto dnes nemá Skotnicova rodina nárok na peníze od státu. „Když jsem se dozvěděl, že pěstouni jsou z kompenzací vyškrnuti, byl jsem v šoku. Je to pro nás kudla do zad. Mám strach, pracuji v těžkém průmyslu a mluví se o tom, že nám všem sníží čtvrtinu platu. Ze dvou platů jsme se dostali na tři čtvrtě jednoho,“ řekl Právu Skotnica, který se obrátil na několik politiků, zejména - jak sám řekl - na poslance vládního ANO z Moravskoslezského kraje. Od nich se ale pomoci nedočkal.

Goláň argumentoval tím, že poslanecký návrh už rozšířil okruh osob, které na kompenzace dosáhnou, o pedagogické pracovníky. „Takže na kompenzační bonus pro OSVČ dosáhnou i ti pedagogičtí pracovníci, kteří mají například měsíční „přivýdělek“ ve výši 50 tisíc korun. To poslanecké sněmovně nevadí, ale proč by nemohl dosáhnout na kompenzační bonus dobrovolný pracovník sociálních služeb, který si vydělá např. 4 tis. Kč nebo pěstoun?“ uvedl už minulý týden Goláň.

„Ukázala se naprostá stranická disciplína bez použití zdravého rozumu. Paní Schillerová v úterý horovala pro to, že jakýkoliv souběh výdělečných činností není možný, přitom Sněmovna už to jednou prolomila v případě pedagogických pracovníků. Nemá to vůbec žádnou logiku,“ komentoval pro Právo zamítnutí návrhu Goláň.

Řešit by to měla v půlce května. „Doufám, že se zákon dostane do Sněmovny nejpozději začátkem června,“ uvedla pro Novinky Maláčová. Ačkoliv detaily ještě nejsou známé, už dříve se hovořilo o tom, že novela by se měla spíše zaměřit na finanční podporu přechodných pěstounů.