Na Ostravsku se trasování daří do 36 hodin

Podle ní by se tak už nemělo stávat, že by se člověk o tom, že je pozitivní na nemoc covid-19, dozvěděl až týden po otestování. A takové případy byly v Moravskoslezském kraji časté.

Podle něj je problémem to, že do systému vstupuje velká spousta lidí, a ne všichni ho využívají tak, jak mají. „Já vždy říkám, že jde o chybu, která vzniká mezi klávesnicí a židlí. Tedy jde o to, aby všichni, laboratoře, nemocnice, odběrová místa i praktičtí lékaři, zadávali do systému včas korektní data. Lidé prostě nestíhají, zapomínají či se jim prostě nechce,“ podotýká hejtman.

„Tyto systémy mají svůj vývoj a potřebují čas. My nyní například dolaďujeme, kdo bude vlastníkem kterého procesu, co tam kdo bude vkládat a také do jaké doby to do systému musí vložit. Chytrá karanténa je ale jediná možnost, jak rychle vytrasovat kontakty,“ shrnuje.