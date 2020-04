Musíme prodloužit nouzový stav a vydat zákazy znovu, tvrdí Hamáček

„Z pohledu ministerstva vnitra je jediné možné řešení nejpozději v pondělí všechny opatření vydat podle krizového zákona tak, jak to vnitro dlouhodobě doporučuje, a současně požádat Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu,” napsal Novinkám Jan Hamáček. Dodal, že to na aktuálním jednání vlády navrhne.

V opačném případě by podle něj všechna nařízení 30. dubna skončila. Znamenalo by to tak, že by se mohly otevřít všechny obchody a lidé by se opět mohli pohybovat neomezeně a bez roušek.