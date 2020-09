Lidem dojde, že nošením roušky se vyhnou karanténě, vítá změnu epidemiolog

Chystaná změna pravidel pro umísťování lidí do karantény bude mít podle hlavního epidemiologa Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Petra Smejkala pozitivní vliv na ochotu lidí nasadit si ve společnosti opět roušky. Lidé, kteří budou mít zakrytý nos a ústa a setkají se s nakaženým, který bude mít taktéž roušku, nebudou muset do povinné karantény. Změna by měla platit od úterý.