Klausova výzva ke vzpouře rozzlobila ČSSD. Jako Kim Čong-un, měl by zůstat doma

Václav Klaus v rozhovoru pro Novinky uvedl, že občané by měli protestovat proti nečinnosti současné vlády, která zadělává na hlubokou ekonomickou krizi.

„Pan Klaus by si měl uvědomit, že patří do rizikové skupiny obyvatel. Doporučuji mu tedy, aby raději zůstal doma a věnoval se například další studii o globálním oteplovaní. Jeho prohlášeni považuji za nezodpovědné,“ napsala Novinkám Maláčová.

„Pan prezident dokáže skvěle získat pozornost, takže beru výzvu jít do ulic s nadhledem, ve skutečnosti to spíše přiláká čtenáře k jeho jiným názorům, které jsou v některých směrech rozumné,” reagoval ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček.

Jako výzvu k názorové vzpouře vnímá Klausova slova šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO). „Pan Klaus podle mě vyzývá k ‚názorové‘ vzpouře a diskusi. To považuji za zcela legitimní. Nicméně si myslím, že vlastně není s vládou v názorovém střetu. Všichni máme zájem s omezeními skončit co nejdříve a vrátit společenský život do normálu,” uvedl Vondráček.