Jihočeské školy se už chystají na roušky

Ředitelé škol i rodiče dětí se obávají hlavně toho, že by školy mohly být uzavřené. Roušky přijímají s výhradami. „Je zásadní, aby školy zůstaly v provozu a nemusela jsem jako na jaře řešit situaci, kdy musely obě děti zůstávat doma. Samozřejmě že pro všechny není nošení roušek rozhodně příjemné, ale stále je to lepší než zavřená škola,“ sdělila Právu Pavla Vandasová z Českých Budějovic.

Už nyní nosí žáci i učitelé roušky mimo vyučování na chodbách a toaletách škol. „Nevidím v tom až takový problém. Už nyní nosí do školy žáci druhého stupně dvě roušky, jednu do školy a jednu do družiny. Někteří učitelé už v rouškách učí. Samozřejmě, že to bude náročné, ale pro nás je zcela zásadní udržet výuku,“ uvedl Josef Fleischman, zástupce ředitele ZŠ Kubatova v Českých Budějovicích. Poznamenal, že teprve případné zavedení roušek ve výuce ukáže jednotlivé problémy.