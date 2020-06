V Praze budou vznikat nová ohniska koronaviru, říká hygienička

Jde o velmi exponovaného člověka, který přišel do kontaktu s množstvím lidí. Dnes (ve středu, pozn. red.) v jedenáct hodin jsem obdržela seznam zaměstnanců. Budeme trasovat další kontakty a začneme je vkládat do systému a doporučovat k odběrům. I když nyní řešíme tento náročnější případ, situace v Praze není nijak dramatická.

Pak tu máme hobby hokejový zápas, kam to přinesl jeden nakažený, a nyní se po testech prokázalo jednadvacet případů onemocnění u účastníků této sportovní aktivity. A to se ještě předtím tento pacient zúčastnil narozeninové oslavy. A pak jde o domovy seniorů.

Právě ty domovy seniorů jsou specifická pracoviště, kam může přijít na návštěvu jeden člověk, který se nebude v tu chvíli úplně cítit, a zatáhne nemoc do tohoto prostředí, kde jsou lidé citliví na infekci. Domovy seniorů jsou taková otevřená nádoba, kde se to může šířit opět kdykoli. Další nákaza se začala šířit v domově pro válečné veterány, který ovšem spadá pod Ústřední vojenskou nemocnici, a tedy patří pod Ministerstvo obrany ČR, kde mají svého vlastního hygienika. Ten vše eviduje a my máme informace jen takové, které nám poskytne.