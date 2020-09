Hygienici ani laboratoře nestíhají, lidé se raději nechávají testovat sami

Zhoršení situace se však dá už v příštích dnech očekávat i v jiných krajích republiky. Vysoké nárůsty nakažených se objevily v Pelhřimově, Hodoníně, Svitavách, Táboře a celém Středočeském kraji.

„Ano akorát jsme se dohodli a pan ministr (Adam Vojtěch, pozn. red.) schválil, že budou pražské hygieně pomáhat kolegové z jiných krajů. Za posledních sedm dnů jsme na průměru 107 denních hlášení pozitivně testovaných,“ řekla Právu Zdeňka Jágrová, hlavní hygienička Prahy. I přesto, co mají pracovníci pražské hygieny za poslední půl rok za sebou, současný nápor překonal i ty nejhorší obavy.

„Počet nemocných je přibližně stejný jako na jaře, v tom není problém. Ale jde o to, že tehdy byli lidé doma, měli dva až tři závažné kontakty. Dnes je to úplně jiné, mají dvacet až padesát závažných epidemiologických kontaktů, to jsou obrovská čísla“ dodala Jágrová. To je důvod, proč hygienici už nedokáží trasovat stejně jako při nástupu epidemie. Až u třiceti procent pozitivních se jim nepodaří vypátrat zdroj nákazy.

V pražské hygienické stanici, kde mají na starosti Prahy 2, 3, 7 a Troju standardně pracuje šest hygieniček a vypomáhají medici. Foto: Stáňa Seďová, Právo

Tři dny čekání

Slova hygieničky potvrzují desítky lidí, kteří přišli do přímého kontaktu s nakaženým, ale ani tak se jim nedaří dostat na testy. A když už se dostanou, čekají mnohdy na výsledky i déle než dva dny. Některým rodinám s nakaženým členem se nikdo z hygieny neozve ani po třech dnech.

„Má tchýně byla otestovaná na covid posledního srpna a 2. září se dozvěděla, že je pozitivní. Když se na test chystala, chtěla si rezervovat čas, aby nemusela čekat dlouhou frontu, a například ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze byl volný první termín až za týden. Já se šla nechat otestovat do Ústřední vojenské nemocnice s doporučením praktického lékaře v pátek ráno, a ještě večer mi volali, že mé vzorky musí poslat do Ostravy, protože to nestíhají. Ale na druhou stranu z Ostravy se mi ozvali už v sobotu, že jsem negativní,“ popsala svou zkušenost paní Jana z Prahy.

„Synek byl pozitivně testovaný, tak jsme čekali, že se nám ozve hygiena. Pak jsem zkoušel praktického lékaře, těm se také moc nechce předepisovat elektronické žádanky, takže jsem se rozhodl, raději nechat testovat další dva syny, sebe a manželku na vlastní náklady v Ústřední vojenské nemocnici. Všichni ostatní máme negativní testy. Ale hygiena se nám ani čtvrtý den od pozitivity syna neozvala. Jsme samozřejmě všichni doma, ale další testy už hradit nebudu, a budeme-li i nadále všichni bez příznaků, půjdeme příští týden normálně do práce a škol,“ popsal redakci příběh své rodiny otec tří synů.

I když by se mohlo zdát, že spolehlivou a rychlou cestou je test si zaplatit, vždy tomu tak být nemusí. „Objevil se nám covid v práci, a protože má žena pracuje v domově, kde se starají o pacienty s parkinsonovou chorobou, šel jsem na test hned v pátek ráno. Navíc se v sobotu ženil můj bratr, takže jsem potřeboval výsledky opravdu co nejdříve. Zašel jsem do soukromé laboratoře a nechal si udělat test z krve, který mi měl dát výsledek do druhého dne. Když jsem tam dnes (v pondělí, pozn. red.) ráno volal, říkali že nejdříve později odpoledne. Manželka měla výsledky hned v sobotu a je v pořádku. Ale brácha to musel zvládnout na svatbě beze mě,“ popsal Luboš z Prahy.

Skoro 13 tisíc testů

V tuto chvíli je podle webových stránek Ministerstva zdravotnictví ČR v Praze 18 odběrových míst, v Moravskoslezském kraji 17, v dalších o něco méně. Na odběr se lze téměř všude objednat elektronicky, díky čemuž se testovaný zařadí před odběrovým místem do kratší fronty. Neobjednaní si například v Praze postojí i dlouhé hodiny.