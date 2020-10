Dušek: Pokud opatření nezaberou, do konce října máme 250 tisíc nových případů

Podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistik (ÚZIS) Ladislava Duška by mohlo do konce října přibýt dalších 200 až 250 tisíc nových pacientů s koronavirem. Změnit to ale může pokles reprodukčního čísla – tedy kolik lidí nakazí jeden nemocný. To je nyní na hodnotě 1,4. Kolaps zdravotnictví podle koordinátora intenzivní péče Vladimíra Černého zatím nehrozí.