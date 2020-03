Do karantény budou muset všichni, kteří se do ČR vrátí ze zahraničí

Do čtrnáctidenní karantény budou muset nově všichni, kteří se vrátili zpět do České republiky ze zahraničí. Doposud karanténa platila pouze pro lidi vracející se z rizikových zemí. Na tiskové konferenci to v pondělí uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).