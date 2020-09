Komedie na školách: Všichni brblají, děti se utíkají nadechnout na záchod

„Nedá se v tom dýchat, všichni brblají, ale jen pro sebe. Roušky ale nasazené máme. Po chvíli je hodně lidí sundá pod nos. Učitelé nám říkají, abysme si to nandali pořádně, ale nijak přehnaně,” popsal Lukáš, který chodí do třetího ročníku střední školy.

Lukášova sestra Veronika, která chodí do osmé třídy základní školy, popsala, že u nich jsou učitelé, co se týče nasazení roušek, benevolentnější. „Nedá se v tom dýchat, někteří učitelé respektují, když to máme pod nosem. Když ale jdeme k tabuli, musíme si to nasadit,” popsala.