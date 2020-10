Čtyřicet procent lidí v nemocnici nemá příznaky, říká ředitel FN Motol

Kolik nakažených koronavirem je momentálně ve vaší nemocnici?

V středeční osmou hodinu to bylo 173 pacientů.

A jaká část z nich jsou bezpříznakoví jedinci, kteří u vás leží jen kvůli tomu, že nemají karanténu kde strávit?

Stále to zhruba odpovídá tomu, co prezentuje Dušek (Šéf vládních statistiků Ladislav Dušek – pozn.red.), a to je kolem čtyřiceti procent. Může to být plus minus nahoru nebo dolů.

Do jaké míry podobní pacienti zaměstnávají váš personál? Pomohlo by vám, kdyby stát vyčlenil pro tyto bezpříznakové jedince například hotely a další prostory?

Už dvacet let je velkou bolestí českého zdravotnictví tzv. sociálně-zdravotní pomezí. Nějakou legislativu ministerstvo zdravotnictví už připravovalo, ale bohužel to stále není vyřešené. Spíše to při covidu vyplavalo na povrch. Tenhle problém je trvalý. Spoustu lůžek v nemocnicích blokují pacienti, kteří by měli ležet spíše na sociálních lůžkách s lehkou zdravotní pomocí.

Odborníci zároveň varují, že nejsilnější vlna nakažených teprve přijde a kapacity v nemocnicích mohou dojít. Máte dostatek rezervních lůžek? Můžete veřejnost uklidnit?

Ke středečnímu dopoledni máme 436 volných lůžek, na které lze okamžitě připojit pacienty s kyslíkem. A dalších 12 lůžek je na specializovaných covidových jednotkách. A na jednotkách intenzivní péče (JIP) jich máme volných 34. Takže dohromady máme zhruba pět set lůžek. Ale samozřejmě je to pro všechny pacienty. Takže když budete mít infarkt nebo rodit, tak kapacitu máme. Rád bych ale zdůraznil, že to může být za deset minut jinak.

Takže kolik nových pacientů s těžkým průběhem přibývá za den?

Pořád zhruba 10 lidí – poslední dva tři týdny se tohle číslo pohybuje mezi 10 až 12 lidmi.

A jaký je průměrný věk těchto pacientů? Jde pouze o lidi, kteří měli nějakou doprovodnou chorobu?

Průměrný věk při úmrtí je kolem 79 let, a pokud jde o těžké stavy, tak je to 70 let. Tohle jsou ale údaje z Centrálního řídícího týmu, my to zde nesledujeme.

Jakým způsobem se zapojují medici, kteří nemají ještě zkušenosti s odbornou praxí?

Posíláme je v podstatě na všechny jednotky, které máme. Pomáhají jak při výtěrech, v covidových jednotkách, tak i v LDN. Využíváme je v celé šíři spektra.

A jak se vám vzhledem k situaci jako řediteli nemocnice pozorovala nedělní bitka odpůrců opatření s policií v centru Prahy? Co byste těmto lidem vzkázal?