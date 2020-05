Co bude po konci nouzového stavu? Vojtěch připravuje speciální zákon

Zákon by měl být podle ministra dočasný a mimořádná opatření, která budou podle něho vyhlašována, by měla schvalovat vláda. „Ve čtvrtek ho předložím na vládu," dodal Vojtěch.

Vyřešit by to tak mělo situaci, se kterou v posledních dne kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) potýká. Nyní totiž opatření, která omezují pohyb i provoz maloobchodu a služeb, vyhlásila vláda na základě krizového zákona. Jeho platnost ale skončí s nouzovým stavem, což by mělo být 17. května. Spolu s tím by skončila také vládní opatření.