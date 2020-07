Petříček: Kdo chce jet do Slovinska, musí mít negativní test

Lidé, kteří budou od dnešní půlnoci cestovat do Slovinska, se budou muset na hranicích prokázat negativním testem na covid-19. Ten nesmí být starší než 36 hodin. Novinářům to v pátek sdělil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Pro Čechy, kteří přes zemi cestují do Chorvatska, se nic měnit nebude.