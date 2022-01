Babiš: Fialovi se do první linie nechce

Jak se vám líbí v opo­zici?

Líbí. Ve Sněmovně mám hezké místo, vidím pěkně na vládu.

Od té doby, co jste předal vládu Petru Fialovi, jste nebyl skoro vidět, takže to vypadalo, že jste předal žezlo šéfce poslaneckého klubu Aleně Schillerové.

Určitě ne. Jen jsem si dovolil trochu si odpočinout, protože jsem loni nebyl vůbec na dovolené. Ale už jsem zpátky a intenzivně jsem se zapojil. Projev ke schůzi o důvěře vládě jsem připravoval 14 dní a xkrát ho přepisoval.

Sice trval 84 minut, ale i tak se mi do toho nepodařilo vtěsnat všechno, co se naší vládě podařilo a v jakém stavu předáváme zemi. Byl jsem velmi konkrétní, předložil jsem plno dat, termínů a čísel.

Porovnejte si můj projev s projevem premiéra Fialy, který de facto neřekl ani jedno číslo a byl stejně nekonkrétní jako programové prohlášení jeho vlády.

Když jste byl ve vládě, tak jste Sněmovnu kritizoval jako žvanírnu a teď jste mluvil skoro hodinu a půl. Zdá se, že když jste přešel do opozice, tak jste se stal součástí žvanírny.

Když jsem kritizoval žvanírnu, tak jsem měl na mysli poslance, kteří jen exhibují před zapnutými kamerami, protože jsou v přímém přenosu. Já se snažím být konkrétní a vystupuji k věci.

Myslím, že je to stejné i u ostatních poslanců ANO.

Nechceme ale vystupovat jen negativně, dobré zákony pro lidi, se kterými přijde vláda, podpoříme. Řekl jsem, že držím palce ministryni obrany Černochové, aby se jí podařilo s její energií převálcovat ministra financí, aby dal jejímu resortu v roce 2025 dvě procenta HDP na armádu.

Mluvili jste jen k věci? Řada těch projevů poslanců ANO vypadala spíše jako obstrukce.

To si nemyslím, naši poslanci vystupovali konkrétně. To, že se pak rozproudila debata, se dalo očekávat. Bohužel ze strany pětikoalice moc věcná nebyla, spíš šlo o urážky na Twitteru.

Nakonec se hlasování o důvěře protáhlo až do čtvrtečního rána a poté až do večera. To byl váš záměr a čeho jste tím dosáhli?

Určitě nebyl. Ve čtvrtek brzy ráno jsme už chtěli hlasovat, ale pak přišel předseda SPD Okamura s čerstvou zprávou, že STAN sponzorují firmy trestně stíhaného podnikatele. Jelikož se to pan Rakušan snaží zamést pod koberec, opozice reagovala. Ukazuje se důvod, proč tak moc se pan Rakušan chtěl stát ministrem vnitra.

Říkáte, že budete konstruktivní opozicí, ale během toho jednání o důvěře vlády mi přišlo, že jim budete oplácet stejnou mincí a budete hlavně obstruovat.

Určitě ne. Zachovali jsme se velmi vstřícně. Když naše vláda žádala o důvěru, tak opozice chtěla, aby v jednacím sále seděl kompletní kabinet podle usnesení, které před asi deseti lety zavedla ODS. My souhlasili s kompromisem, aby v jednacím sále seděla jenom většina vlády.

Vládu jste několikrát vyzval, aby konečně začala makat a neříkala pouze prázdné fráze. Jak budete makat vy jako poslanec, když jako jediný opoziční poslanec nejste ani v jednom sněmovním výboru?

Pokud vím, jsem jeden z mála poslanců, který už začal makat. Hned po volbách jsem si v Roudnici nad Labem otevřel poslaneckou kancelář, kde jsem byl už asi pět pondělků od osmi do čtyř.

Co vím, někteří poslanci jsou ve svých kancelářích maximálně tři hodiny nebo si je ještě vůbec nezřídili. Ve Sněmovně jsem se nechtěl vázat na jediný výbor, budu chodit na různé výbory, zajímá mě evropský, sociální a hlavně zdravotní.

To tam budete chodit jenom jako návštěvník, ale ne jako člen výboru, který bude pracovat na přípravě zákonů.

Jako poslanec můžu také navrhovat zákony. Jsem pracovitý, na výbory budu chodit a bude o mně slyšet. Jen jsem se nechtěl blokovat v konkrétním výboru, abych se mohl soustředit na věci, které považuji za klíčové. Nerozumím třeba, proč vláda nemá ve svém programu něco o národním boji proti rakovině, pro který jsem z EU vybojoval téměř 15 miliard.

Jako důvod, proč nemůžete dát Fialově vládě důvěru, jste zmínil, že slibuje něco, co nedokáže splnit. Co podle vás nedokáže splnit?

Těch věcí je moc. Například vydávat v roce 2025 dvě procenta HDP na obranu. Víte, kolik to bude peněz?

V roce 2025 to má být asi 140 miliard.

Spíš 150 miliard. Pokud to ministryně Černochová dokáže, tak se jí pokloním a koupím obrovskou kytici. Vláda také nesplní slib uspořit z letošního rozpočtu 80 miliard. To je naprosto vyloučeno, aniž by sáhli na platy. Což se už děje, jako první věc sáhli lidem na platy.

Pořád jste mi neřekl, co konkrétně nejsou schopni plnit.

Jak jsem řekl, nevěřím, že dokážou uspořit tolik miliard, jak slibují. Jejich program je plný nekonkrétních závazků typu, že budou pracovat na zvýšení konkurence na telekomunikačním trhu. Jak, to nenapíší. Nebo že sníží sociální pojištění pro zaměstnavatele o dvě procenta za předpokladu konsolidovaných a dlouhodobě udržitelných veřejných financí.

Další alibismus, protože říkají, že finance jsou v rozvratu. Což je taky lež, protože i když se kvůli covidu zvýšil deficit za dva roky o 786 miliard, tak ty peníze skončily na účtech krajů, měst, obcí a domácností.

Jsme šestá nejméně zadlužená země EU. Dluh vůči HDP máme poloviční proti Rakousku nebo Německu a stále nižší než v roce 2013 po vládě ODS, TOP 09 a STAN. Kdybychom byli ve vládě, tak bychom ten rozpočet dokázali postupně konsolidovat. Vůbec nechápu, proč premiér Fiala říká, že nás čeká nejhorší rok.

Naše vláda připravila spoustu investičních projektů, v kterých mohou pokračovat. A celý covid jsme také oddřeli, mají připravené očkování, léky a zdravotní infrastrukturu.

Proč tak kritizujete mi­nistra zdravotnictví Válka z TOP 09, vždyť toho zase moc nezkazil?

Protože je to chaot.

To mu vyčítáte vy, kterému opozice předhazovala, že jste během covidu řídil vládu chaoticky a do všeho se montoval?

Prosím vás, pane redaktore, já jsem to v době té největší pandemie řídil, protože jsem na rozdíl od těchto lidí něco odřídil i vybudoval. Nová vláda zrušila Radu pro zdravotní rizika a teď tytéž lidi má pan Válek ve svém týmu.

Integrovaný centrální řídící tým a hlavně zapojení armády je moje dílo, a to pan Válek nechal. Pan premiér Fiala má jiný přístup. On nejde do první linie, nechá, ať se Rakušan dohádá s Válkem a Gazdíkem mezi sebou, a nijak do toho nezasahuje.

A to znamená, že to dělají špatně?

Oni jenom pokračují v naší práci, všechno jsme za ně připravili. My jsme zbudovali 499 očkovacích center, z toho 149 bez registrace. Osobně jsem vyjednal s majitelem Chodova očkovací centrum IKEM a taky další očkovací centra v O2 aréně nebo v Kotvě. Zasadil jsem se o to, abychom získali 600 tisíc vakcín navíc, 1700 oxygenátorů z Nového Zélandu, nová lůžka, ventilátory, léky jako regeneron a bamlanivimab atd.

Myslíte, že bez vás by to nikdo jiný nezvládl?

Myslím, že díky svým kontaktům po světě jsme získali víc vakcín, léků i zdravotních pomůcek než jiné země. Např. v Rakousku monoklonální látky nemají vůbec. Nová vláda nemusela udělat nic, jen objednat antigenní testy.

Ale vždyť tam sedí tři týdny.

Tak ať nás stále nekritizují. Dva roky nám házeli klacky pod nohy. Když pandemie začínala, tak jsme měli na skladě 10 tisíc roušek a oni díky nám mají ve státních rezervách 160 milionů zdravotních pomůcek. Srbský prezident Vučič, můj přítel, ČR daroval sto tisíc vakcín, Viktor Orbán 150 ventilátorů, Angela Merkelová 20 tisíc dávek regeneronu.

Dva roky jsme na tom makali a oni přišli k hotovému a stačí, když budou v naší koncepci pokračovat. Tak ať neříkají, že jsme v tom měli chaos, skutečnou pandemii nezažili. Jen kritizovali, ale žádné jiné řešení nemají.

Fialova vláda odmítla řešit energetickou drahotu odpuštěním DPH na energie, jak jste navrhovali vy, ale chtějí adresně přes dávky na bydlení pomoci nejslabším. Proč to kritizujete?

Protože je to nesmysl. Protože zvyšování cen energií nedopadá jen na nejchudší, ale už i na střední třídu. Nyní se zdá, že růst cen převýší i těch 21 procent, které jsme v listopadu a prosinci odpustili na DPH.

Proč by vláda měla pomáhat i bohatším lidem, kteří zdražení zvládnou sami? Vy osobně potřebujete, aby vám vláda pomohla?

Nepotřebuji, ale odpuštění DPH okamžitě pomohlo také střední třídě a zmírnilo inflaci.

Střední třída neutáhne zdražení?

Energie se mohou výhledově zdražit o 40, 50 procent.

To víte, nebo jenom strašíte?

To jsou odhady. Naše řešení odpustit 21 procent DPH a platby za obnovitelné zdroje je nejefektivnější, protože nemusíte chodit vyplňovat žádost na Úřad práce, nulovou DPH vidíte na faktuře. Jejich návrh nebude mít žádný efekt, bude pomoc zdržovat, zvýší byrokracii a jen otráví lidi.

Bude to mít efekt. Stát ušetří, a kdo se dostane do problémů, dostane pomoc.

Ano, ušetří, ale nakonec se víc lidí dostane do chudoby a stát to bude muset stejně řešit. Jsme přesvědčeni, že náš přístup je lepší, protože jsme pomohli lidem.

Inflace roste hodně a Česká národní banka se to snaží řešit zvyšováním úrokových sazeb. Vy jste je za to nazval bandou teoretiků a použil jste i výraz Rusnokova drahota. Co ČNB může jiného dělat?

Nic. Jako FED (centrální banka USA), Bank of England nebo Evropská centrální banka nezvyšovat sazby. Celá eurozóna má nulovou sazbu.

Říkal jste, že jsme jediná centrální banka, která zvyšuje úrokové sazby, ale to není pravda. Poláci teď zvedli sazbu o půl procentního bodu na 2,25, Maďarsko zvýšilo sazbu v prosinci z 2,1 na 2,4 procenta.

Říkám, že Američané a eurozóna nic neudělali a čekají na vývoj.

USA a EU jsou velké ekonomiky a mohou si to dovolit. Podobné země sazbu zvyšují, tak není fér ČNB vyčítat, že jsme jediní, kteří to zvýšili.

ČNB je ve zvyšování sazeb lídr. Dokonce během pandemie v březnu 2020 bezdůvodně zvýšili sazby a pak je dvakrát snižovali. Jaký bude zvyšování sazeb mít efekt na cenu ropy, zemního plynu nebo elektřiny? Žádný.

V čem to bude škodlivé?

V tom, že u nás 1,5 milionů občanů má hypotéky v hodnotě 1533 miliard a budou platit víc na úrocích. Prodraží se jim úvěry stejně jako firmám. Firmy, když budou mít vysoké náklady a nebudou mít peníze, tak začnou šetřit na zaměstnancích.

Jsme po pandemii, přetrhaly se dodavatelské řetězce, všechno se zdražilo. Je to globální drahota a místo toho, aby to ČNB nechala být a nenavyšovala úroky, tak ještě zasazuje naší ekonomice a hlavně našim občanům druhou ránu.

Co říkáte na argument, že ČNB kritizujete kvůli tomu, že to zdraží úvěry Agrofertu?

Pane redaktore, velké firmy si můžou půjčit v eurech, když chtějí, a mají lepší přístup k úvěrům než ty menší. Krok ČNB zdraží úvěry malým a středním firmám, které takové možnosti nemají. Věřte mi, že Agrofert s tím nemá nic společného. Vůbec nic.

Vláda změní dotační politiku pro zemědělství, která se také týká Agrofertu.

Prosím vás, o Agrofertu se se mnou nebavte! Agrofert je ve svěřenském fondu.

I přesto, jak se vám líbí postup vlády v zemědělské dotační politice? Oni chtějí, aby menší a střední farmy dostaly více dotací na úkor velkých agropodniků.

To platí už dneska, že menší firmy dostanou větší dotace. Ale na rozdíl od Francie nebo Polska je zemědělství v ČR lépe uzpůsobené pro velkovýrobu. Nechci malovat čerta na zeď, ale co když přijde něco, nějaký neznámý vir, co nám sežere úrodu?

Už dávno nejsme soběstační. V zelenině jen ze 30 procent, proto je tak drahá. Vyvážíme mléko, abychom dováželi máslo. Nejsme soběstační ani ve vepřovém mase, jen obilí vyvážíme. To může být do budoucna velký problém.

Co to má společného s dotacemi?

Protože dotace pro české zemědělce ve srovnání s ostatními státy EU jsou nižší, než je průměr EU. Naši zemědělci dostávají méně dotací než ti, kteří mají malé farmy v Německu nebo ve Francii.

Přitom je naše zemědělství velmi efektivní. A vláda má koncepci, ze které v podstatě vyplývá, že bude nejlepší, když tu nebude žádná zemědělská výroba, a to se nám může jednou vymstít.

Zdá se mi, že změny schválené novou vládou pomůžou hlavně majitelům pozemků a poškodí všechny zemědělce, kteří něco produkují bez ohledu na jejich velikost. Ale já to teď neřeším, protože jsem v politice a Agrofert je ve svěřenském fondu.

Vláda chce přehodnotit naši politiku k Číně a k Rusku. Říká: vrátíme se k havlovské politice a budeme více dbát na lidská práva. Co to podle vás může přinést?

Když prezident Francie nebo německá kancléřka jedná v Číně, tak se v tiskovém prohlášení vždy objeví něco o lidských právech, ale na prvním místě je byznys. Kdybychom byli také pragmatičtí, tak jsme po revoluci nezničili náš obranný průmysl a nemuseli teď v zahraničí kupovat BVP za víc než 50 miliard jako dnes. Lidská práva samozřejmě všichni navenek deklarují.

Taková pokrytecká politika je správná?

Nejsme světová velmoc. Nemáme sílu vybojovat světový mír, to nechme těm velkým, kteří o to ale moc neusilují. My bychom se měli soustředit na ekonomickou diplomacii, nemáme dělat velká gesta, která poškodí naše firmy. Protože na těch trzích nás nahrazují právě země, které o lidských právech sice mluví, ale v reálu čile obchodují.

Proto je důležité budovat osobní vazby. To otevírá dveře našim firmám. Vybudoval jsem osobní vztahy s řadou lidí, měl jsem velice dobré vztahy s vietnamským prezidentem a premiérem, s tureckým prezidentem, indickým a thajským premiérem.

Maďarským...

Samozřejmě s maďarským.

Co říkáte na to, že šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 popřála Maďarům, aby se jim podařilo vyhnat Orbána?

Paní předsedkyně by si měla konečně uvědomit, že se z leknutí stala třetím nejvyšším ústavním činitelem a že už nemluví jen za marginální pětiprocentní stranu. Ukazuje, že vůbec nerozumí zahraniční politice. Její vyjádření jsou nemístná, protože Maďarsko je velký investor a náš velký obchodní partner a politický spojenec v EU.

Pochválil jste pirátského ministra zahraničí Jana Lipavského, že je mladý nadějný politik. Nemýlil se pan prezident, když ho nechtěl jmenovat?

Myslel jsem to ironicky. Po premiérovi je ministr zahraničí strašně důležitá figura a já si myslím, že je ještě na tu pozici moc mladý a nezkušený ve srovnání s ostřílenými diplomaty.

Jak vidíte situaci na Ukrajině a s Ruskem? Měla by Ukrajina mít možnost vstoupit do NATO?

Podle mého to není vůbec reálné, aby Ukrajina vstoupila do NATO. Museli by to odhlasovat všichni členové. A určitě by to jenom zvýšilo napětí.

Asi ano, ale neměla by mít každá země právo rozhodovat o sobě?

Ano, ale pravidla NATO jsou taková, že jedna země vstup další může zablokovat. Jsem přesvědčen, že by se to i stalo. Ale členství Ukrajiny v NATO není na stole, je to tedy zbytečná debata.

Prezidentská volba bude už za rok. Nenastal čas, abyste řekl, zda budete kandidovat?

Nenastal. Musím si to promyslet a projednat to s rodinou.

Bude záležet na tom, jestli vaše žena řekne: jdi do toho?

Rozhodně. Moje rodina nikdy nebyla příznivcem mé politické kariéry, jsou na mě naštvaní, takže ano.

Dokdy se rozhodnete?

Řekl jsem, že do září je čas.

Koupil jste si obytný vůz, s kterým chcete objíždět voliče, leckoho napadlo, že už rozjíždíte prezidentskou kampaň.