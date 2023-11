Roztržka se prohlubuje: Izrael už nevaruje Rusko před útoky v Sýrii

Izraelci přestali varovat Rusy před svými leteckými údery na vojenské cíle v Sýrii. Až dosud to dělali pokaždé, než se do takové akce pustili, aby ruské jednotky rozmístěné v Sýrii nepřišly k úhoně. Od začátku války Izraele s palestinským radikálním hnutím Hamás se to ale neděje, informovala agentura Bloomberg.

Foto: Profimedia.cz Syrská protivzdušná obrana reaguje na izraelský raketový útok na vojenské letiště u Damašku (duben 2023)

Článek Židovský stát nutností zachovat dobré vztahy s Moskvou kvůli svobodě, již mu Rusové k úderům na vojenská zařízení Hizballáhu a jeho spojenců z Íránu dávali, odůvodňoval neochotu přispět dodávkami zbraní na obranu Ukrajiny před ruským vpádem. Izrael ale podle Bloombergu silně rozladila reakce Ruska na útoky teroristů z Hamásu ze 7. října. Váhavá slova o krveprolití přerostla do ruských obvinění Západu, že rozpoutal chaos a je odpovědný za dění v Pásmu Gazy. Foto: Profimedia.cz Letoun F-35 s izraelskými výsostnými znaky vyráží do akce. Ilustrační foto Na návštěvu delegace Hamásu v Moskvě už Izrael reagoval ostrým protestem. Tvrzení stálého představitele Ruska v OSN Vasilije Nebenzji, že Izrael v současné válce s Hamásem „nemá právo na sebeobranu, protože je okupujícím státem“, pak nejspíš způsobí, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu ruského prezidenta Vladimira Putina „drahým přítelem“ hned tak nenazve. Izrael od začátku války s Hamásem podle webu The Times of Israel zesílil údery proti syrským šíitským milicím v čele s Hizballáhem podporovaným Íránem. Častější nálety na letiště a vojenské základny zvyšují riziko, že se izraelské letouny střetnou s Rusy vedenou syrskou protileteckou obranou. Izrael nemá právo na sebeobranu, tvrdí Rusko