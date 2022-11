Nálada Rusů kvůli sankcím upadá, roste nespokojenost

Rusko kvůli vojenským neúspěchům sáhlo k částečné mobilizaci, čímž se nálada občanů ještě zhoršila. Opatření je nepopulární i kvůli tomu, že část rekrutů ve válce nechce bojovat, míní výzkumník. Stovky ruských mužů před mobilizací vyhlášenou v září uprchli do sousedních zemí, často do Gruzie či Kazachstánu.

Podle filmové producentky Lisy by mělo Rusko raději válku na Ukrajině ukončit a navázat znovu se Západem vztahy. „Čekám a doufám, že to celé skončí, protože není nic cennějšího než lidské životy,“ nechala se podle CNN slyšet Ruska.

Nezávislá výzkumná společnost Russian Field také ve dvou vlnách (první od 28. do 31. července a druhá od 29. září do 1. října) prováděla výzkum o náladě Rusů k válce na Ukrajině. Jakýkoli Putinův krok ohledně invaze by podpořilo 40 procent dotazovaných z druhé vlny, oproti první je to o více než šest procent více. Naopak klesl podíl zarytých zastánců prohlubování konfliktu, z necelých 25 procent na asi 16. „Zarytých zastánců míru“ oproti tomu přibylo z 22,5 procent na 26,8. Průzkumu se ve druhé vlně účastnilo 1610 respondentů.