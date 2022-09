Rusko vyhrožuje Moldavsku

„Každý by měl chápat, že jakákoli akce, který by zvýšila hrozbu našim vojákům, bude považována v souladu s mezinárodním právem za útok na Ruskou federaci,“ řekl Lavrov v Moskvě.

Jeho vyjádření zvyšuje obavy, že by Rusko mohlo rozšířit válku, již vede na Ukrajině, i do Podněstří - regionu na území Moldavska při hranicích s Ukrajinou.

Obavy, že by se mohla válka rozšířit do Podněstří, zaznívaly už dříve. Koncem dubna řekl zástupce velitele Centrálního vojenského okruhu generálmajor Rustam Minněkajev, že kontrola nad jihem Ukrajiny „je cestou do Podněstří v Moldavsku, kde se také objevují skutečnosti o útlaku ruskojazyčného obyvatelstva“.