Přehled ruských lží, díl 3.: Mobilizaci nevyhlásíme a masivní útoky už nejsou třeba

Další nepravdou byl i rozsah mobilizace a to, koho se týká. Ve svém projevu Putin uvedl, že se bude týkat pouze záložníků, především „těch, kteří sloužili v ozbrojených silách, mají určité vojenské specializace a relevantní zkušenosti“. Do války ale Kreml posílá například i protestující zadržené na demonstraci proti mobilizaci. Objevovaly se také další zprávy, že povolávací rozkazy dostávají i muži, kterých se podle prvotního vyjádření mobilizace týkat neměla. Podle britské vojenské rozvědky mnozí z těch, kteří přijíždějí na základny, nemají žádné zkušenosti z posledních let. Dostatečný není ani výcvik, který Putin sliboval.