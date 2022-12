ANALÝZA: Proč probíhají zničující boje právě u Bachmutu

Situaci na bojišti, ale také důvody, proč se bojuje tak tvrdě o Bachmut, do roku 2016 známý pod sovětským názvem Artemivsk, analyzovala ve čtvrtek v Ukrajinské pravdě novinářka Olga Kyrylenková. Z jejího textu plyne, že k tomu vedou – podobně jako u Stalingradu – důvody politické. Jasně uvedla, že Ukrajinci jej brání z toho důvodu, že je to ukrajinské město. Jsou tu však i důvody taktické.

Bachmut a vedle něj ležící Jahidne jsou významné dopravní křižovatky. Vede tudy trať přes Siversk a Lyman do Slovjansku a přes Balakliju do Charkova, další trať přes Časiv Jar do Kramatorsku a Slovjansku a třetí – která zajímá Rusy – do Doněcku. Prochází jím i silnice do Soledaru a Siversku, odkud je možné ohrožovat Kramatorsk, a hlavně klíčová zásobovací trasa z Kostjantynivky.