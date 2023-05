Orbán přivítal v Budapešti „ochránce svobodného světa“ Babiše a Klause

Orbán se v projevu mimo jiné vyslovil pro návrat amerického exprezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu.

Opět přišel s tezí, že pokud by byl v úřadu, na Ukrajině by nebyla válka. „Vraťte se, pane prezidente, učiňte opět velkou Ameriku a přineste nám mír,“ řekl maďarský premiér.

„Před volbami je potřebné napsat na vlajku velkým písmem ´no migration, no gender, no war´. Zastavili jsme migraci, ve školách jsme zakázali gender propagandu a pracujeme pro mír. Funguje to, vždyť jsme čtyřikrát po sobě zvítězili ve volbách. Vůle lidu, čili sama demokracie, je největší slabostí progresivců,“ dodal premiér.